معاقبة مسئولين بـ«الأبنية التعليمية» تلاعبوا بأوراق تعيينات

كشف حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن وقائع مخالفات جسيمة، عوقب على إثرها مسئولين من قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب في تعيينات العاملين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة.وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية عليا، أن المخالفين "الأربعة" لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح، فضلا عن احتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله.وجاء بأسباب الحكم أن "ع. ع"، مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية أضاف اسم "محمد عطية عبدالعظيم" بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود اسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم انطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها مما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.وتبين من أوراق القضية أن المخالف احتفظ دون مسوغ قانوني بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الاختبارات الفرعية بعد اختبار المتقدمين عهدته ولم يسلمها إلي إدارة شئون العاملين بعد انتهاء إجراءات المسابقة في عام 2016 سترا للواقعة المسندة إليه عاليه.وأكدت المحكمة أن "م. ج"، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، و"رويدا محمد صلاح"، مدير عام إدارة التصميم المعماري بالهيئة بوصفهما عضوي لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية- اشتركا بطريق الاتفاق مع المخالف الأول على إضافة اسم "محمد عطيه عبدالعظيم" بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط يده رغم عدم ورود اسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة وعدم انطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم اتصال علمهما بذلك، مما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.وحررت "إ. ر"، مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقراري استلام عمل لكل من "محمد عطيه عبدالعظيم" بوظيفة فني هندسي رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية و"حسيني عبدالعزيز محمد" بوظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ 6-6-2016 الذي تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثاني بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة.وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المخالفين الثاني والثالثة والرابعة بعقوبة التنبيه.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبوالعيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.