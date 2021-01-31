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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أراب نيوز» تشيد باكتشافات البعثة الأثرية غرب الإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 07:46 ص
البعثة الأثرية غرب
البعثة الأثرية غرب الإسكندرية
أمينة ذكى
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أِشادت صحيفة «أراب نيوز» بالاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر، حيث كشفت البعثة المصرية الدومينيكية لجامعة سانتو دومينجو، برئاسة كاثلين مارتينيز، والتي كانت تعمل في معبد تابوزيريس ماجنا في غرب الإسكندرية، عن 16 مقبرة منحوتة بالحجر.

وكشفت البعثة عن العديد من المومياوات في حالة سيئة، ولكن هذا مع ذلك يسلط الضوء على خصائص التحنيط في العصور القديمة اليونانية الرومانية.

حيث تم وضع تمائم من رقائق الذهب على شكل ألسنة في أفواه المومياوات كجزء من طقوس خاصة لضمان قدرة الموتى على التحدث في العالم الآخر.

وقالت مارتينيز، إن أهم الاكتشافات كانت اثنتين من المومياوات التي احتفظت ببقايا مخطوطات وأجزاء من طبقة الكرتون.

وقال خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، إن البعثة عثرت خلال هذا الموسم على عدة اكتشافات أثرية، أهمها قناع جنازة لسيدة، وثماني رقائق ذهبية، وثمانية أقنعة رخامية مؤرخة وجميعها تعود إلى العصور القديمة الكلاسيكية.

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