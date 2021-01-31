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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتراجع.. لا تلقيح لمعتقلى جوانتانامو

الأحد 31/يناير/2021 - 08:34 ص
معتقل جوانتانامو
معتقل جوانتانامو
هدير سند
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أعلن البنتاجون عن تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي جوانتانامو لقاحات مضادة لكوفيد- 19 بعد أن أثار الإعلان عنها موجة استياء، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات إلى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في تغريدة على تويتر: "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في جوانتانامو"، مضيفا: "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسئوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".

وتضم القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو في كوبا معتقلي "الحرب الأمريكية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجناءها "على أساس تطوعي".

وجاء رد الفعل عنيفا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونجرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر: "أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا بأنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين". 

وقالت عضو الكونجرس عن نيويورك إليز ستيفانيك "إنه أمر غير مبرر وغير أمريكي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في جوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأمريكيين القدامى والمتقدمين في السن".

وتعهد بايدن بتلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم له في منصبه، لكن حتى الآن واجهت حملة التلقيح عثرات عدة بينها نقص إمدادات اللقاحات.

ووفقا لمسئولي الصحة أعطت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 30 مليون جرعة لقاح من أصل 50 مليون تم توزيعها.


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