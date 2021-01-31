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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاح نوفافاكس فعال ضد سلالات كورونا المتحورة فى أفريقيا

الأحد 31/يناير/2021 - 06:35 ص
لقاح نوفافاكس
لقاح نوفافاكس
أمينة ذكى
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كشفت نتائج الدراسة الأولية للقاح شركة نوفافاكس على السلالة الجنوب أفريقية المتحورة من فيروس كورونا عن فاعليته بنسبة 60% ضد سلالة الفيروس المتحورة، المنتشرة هناك، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الأحد.

وتوصلت دراسة بريطانية إلى أن اللقاح فعال بنسبة 96 بالمائة تقريبا ضد فيروس كورونا الأصلي، وفعال بنسبة 86% بالمائة ضد السلالة المتحورة هناك في أفريقيا، لاسيما وهي المسئولة عن أكثر من 90 بالمئة من الحالات الجديدة في جنوب أفريقيا، وهي أكثر عدوى من الفيروس الأصلي.

ووفقا للدراسة فإن لقاح نوفافاكس الأمريكى له فعالية بنسبة %95.6 ضد الفيروس وبنسبة 85.6% ضد السلالة المتحورة المكتشفة فى بريطانيا، لافتا أن اللقاح يستخدم بروتينا معدلا من فيروس كورونا يعطى على جرعتين بفاصل 3 أسابيع ولا يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه، ما يعنى إمكانية توزيعه بطرق أسهل وأقل كلفة.


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