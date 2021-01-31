المكسيك تسجل 1495 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 15337 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1495 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و857230 إصابة و158074 وفاة.وحسبما افادت وكالة انباء "فرانس برس" تقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.