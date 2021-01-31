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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تبدأ برنامجا يمنح الجنسية لسكان هونج كونج

الأحد 31/يناير/2021 - 06:29 ص
مواطني هونج كونج
مواطني هونج كونج
وكالات
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تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونج كونج، اعتبارا من اليوم الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية، وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونا جديدا للأمن بالمدينة التي تعد مركزا ماليا آسيويا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونج كونج أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارا من غد الأحد.

وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونج كونج بعدما فرضت بكين قانون الأمن على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والذي تقول بريطانيا إنه ينتهك شروط الاتفاقيات التي أعادت
بموجبها المدينة إلى الحكم الصيني عام 1997.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا بينما تقول بكين إنها ستجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وسيسمح البرنامج، الذي كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة خمسة أعوام والتقدم للحصول على الجنسية في النهاية.

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