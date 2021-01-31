البنتاجون يعلق خطة تلقيح معتقلى جوانتانامو

أعلن البنتاجون تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي جوانتانامو لقاحات مضادة لكوفيد-19 بعد أن أثار الإعلان عنها موجة استياء، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات الى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأميركيين.وحسبما افادت وكالة انباء " فرانس برس" قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في جوانتانامو"، مضيفا "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".وتضم القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو في كوبا معتقلي "الحرب الأميركية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.وكانت وزارة الدفاع الاميركية قد أبلغت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجنائها "على أساس تطوعي".وجاء رد الفعل عنيفا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونجرس في الحزب كيفن مكارثي الذي قال"أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأميركيين".وقالت عضو الكونجرس عن نيويورك إليز ستيفانيك "إنه أمر غير مبرر وغير أميركي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في غوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأميركيين القدامى والمتقدمين في السن".وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من وباء كوفيد-19 إذ سجلت 436 ألف وفاة ونحو 26 مليون إصابة.وتعهد بايدن تلقيح 100 مليون أميركي في أول 100 يوم له في منصبه، لكن حتى الآن واجهت حملة التلقيح عثرات عدة بينها نقص امدادات اللقاحات.ووفقا لمسؤولي الصحة أعطت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 30 مليون جرعة لقاح من أصل 50 مليون تم توزيعها.