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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تتوعد بإجراءات قانونية ضد المختبرات التى تتأخر فى تسليم اللقاحات

الأحد 31/يناير/2021 - 06:22 ص
مختبر
مختبر
وكالات
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توعّدت الحكومة الألمانيّة الأحد باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ المختبرات التي "لا تحترم تعهّداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، "إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة". وأضاف "لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي".

تصاعدت حدّة الخطاب في الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين ومختبر أسترازينيكا البريطاني الذي تأخّر مرارًا في تسليم جرعات لقاحه المضادّ لكوفيد-19.

ويتّهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني مختبر أسترازينيكا بأنّه أعطى الأفضليّة لبريطانيا في عمليّة تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقديّة مع بروكسل.

لكنّ الشركة البريطانيّة ليست المختبر الوحيد الذي واجه اتّهامات في هذا المجال من جانب المسؤولين الأوروبيين.

ففي الأسبوع الماضي، توعّدت إيطاليا أيضًا باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ شركة فايزر الأميركيّة بسبب التأخّر في تسليم اللقاحات.

ومن المقرّر عقد اجتماع وطني الإثنين في ألمانيا بين السلطات ومصنّعي اللقاحات، لمناقشة مسألة التأخير في عمليّات التسليم.

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