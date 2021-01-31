ترامب ينفصل عن محاميين يتوليان قضية المساءلة بالكونجرس

انفصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجأة عن محاميين من فريقه القانوني كانا يجهزان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ، وذلك في إجراء وصفه مصدر مطلع بأنه «"قرار مشترك»"‬.و قال المصدر، إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.وكان مجلس النواب اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير.