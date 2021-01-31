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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤيدو نافالنى يستعدون لتظاهرات جديدة دعما له

الأحد 31/يناير/2021 - 06:11 ص
نافالني
نافالني
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يستعدّ مؤيدو المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة الأحد رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة

وحسبما أفادت وكالة انباء "تاس" دعي مؤيدو نافالني إلى مسيرات جديدة على مستوى البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون والذي ينتظر محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في 2 فبراير.

وأصدرت السلطات الروسيّة تحذيرات عدّة من مغبّة المشاركة في المسيرات المنتظرة غير المصرّح بها.

وأعلنت شرطة العاصمة موسكو إغلاق سبع محطات مترو، وقالت إنّ حركة المشاة ستكون محدودة في وسط المدينة.

وقالت السلطات في موسكو أيضًا إنّه سيتمّ إغلاق بعض المطاعم والمتاجر الواقعة في وسط العاصمة وتحويل حركة النقل البرّي.

واعتقلت الشرطة نافالني (44 عامًا) في 17 يناير لدى وصوله من ألمانيا حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بواسطة غاز أعصاب تمّ تطويره في العهد السوفييتي.

ومن المقرّر أن يُنظّم التجمّع في موسكو الأحد خارج مقرّ جهاز الأمن الفيدرالي، وهو وكالة الأمن الروسيّة الرئيسيّة، التي يقول نافالني إنّها نفّذت عمليّة التسميم بناء على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

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