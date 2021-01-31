«إحياء التراث».. مهندسون: تحويل مصر القديمة إلى مقصد سياحي عالمي

عانت منطقة مصر القديمة من الإهمال والعشوائية على مدار سنوات مضت، الأمر الذي جعل الحكومة الحالي، تُفكرة في اتخاذ خطوات جدية نحو تطوير محيط منطقة مصر القديمة والتي تتمثل في السيدة عائشة وسور مجرى العيون ومنطقة محور الحضارات.وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات، في إطار المتابعة والتوجيه بضرورة تنفيذها على أكمل وجه.ومؤخرًا شهد محيط مصر القديمة طفرة في أعمال تطوير المنطقة، إذ تم العمل على إعادة تطوير سور مجرى العيون، والذي جرى ترميمه لاعتباره أثرًا تاريخيًا، وكذا تطوير بحيرة عين الصيرة التي تقع بالقرب منه، فضلًا عن القضاء على العشوائيات بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.وبالتزامن مع أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومصر القديمة، تواصل «الدستور»، مع عدد من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع؛ للوقوف على تفاصيل المشروع، وحجم ما تم إنجازه على أرض الواقع، والوقت المتبقي للانتهاء تمامًا من عملية التطوير.المهندس علي لطفي، أحد مهندسي مشروع تطوير مصر القديمة، قال إنه جرى العمل في المشروع بهدف القضاء على العشوائيات في المنطقة ونقل أهالي السيدة عائشة وما يحيطها إلى المجتمعات العمرانية الحديثة، بالتماشي مع استكمال عمليات التطوير بالقاهرة التاريخية القديمة.ولفت «لطفي»، إلى أن «أعمال التطوير بدأت منذ حوالي عامين أو أكثر، وكان التركيز أولًا على الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية، والتي تتضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بما يتناسب مع تلك المنطقة الأثرية، وبالفعل أُنشأت شبكة من الطرق والكباري تكون نقطة الوصل بين العديد من المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة، لتربط المدن ولمحافظات ببعضها».وبين أنه «يتم الآن تطوير محيط منطقة سور مجرى العيون بالكامل، والعمل على ترميم السور التاريخي نفسه، والذي عانى من العشوائيات طويلًا»، مشيرًا إلى أن بحيرة عين الصيرة تم تطهيرها بالكامل من الباعة الجائلين والعشوئيات.صلاح هاني، أحد مهندسي ترميم الآثار، نوه بأن «سور مجرى العيون من المناطق ذات الطراز المعماري المميز، لذا يُجرى ترميمه بحذر للحفاظ على هذا الأثر التاريخي».وأضاف «هاني»، أنه تم طهير مناطق مصر القديمة جميعها من بؤر العشوائيات لا سيما محيط سور مجى العيون؛ بهدف الحفاظ على الصورة التاريخية لهذا الموقع وجعله مقصد سياحي عالمي يجذب الزوار والجنسيات المختلفة.أحد أهالي منطقة مصر القديمة، شادي السيد، ذكر أنه من سكان منطقة الفسطاط وتحديدًا بجوار بحيرة عين الصيرة والتي لا تبعد الكثير عن سور مجرى العيون، إذ نُفذت العديد من المشروعات التنموية في المنطقة على مدار الأعوام الماضية.وأشار «السيد» إلى أن العمل قائم في بعض المشروعات، فهناك مشروعات تم الانتهاء منها أو على وشك الانتهاء مثل بحيرة عين الصيرة، فتم تطهيرها وتنظيف المنطقة بالكامل من العشوائيات.وأكد أنه قد تم إزالة جميع المباني والبؤر العوائية في القاهرة القديمة، ومنها محيط سور مجرى العيون، الذي كان يحوى العديد من الباعة الجائلين الذين طمسوا معالم المنطقة التاريخية، إذ تم نقلهم لبدء ترميم السور وتطويره لاستقبال السياحة مجددًا.