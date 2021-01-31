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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنشاء مخزن لـ«أمازون» يُثير أزمة في فرنسا.. والشركة ترد

الأحد 31/يناير/2021 - 03:58 ص
أمازون
أمازون
وكالات
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شارك المئات في عدة بلدات ومدن فرنسية في احتجاجات ضد شركة أمازون، دعت إليها الجماعات المناهضة للرأسمالية والمدافعة عن البيئية.

وحسبما وكالة أنباء «فرانس برس»، تخطط «أمازون» لإنشاء مخزن مساحته 38 ألف متر مربع في بلدة فورنيس الصغيرة في جنوب البلاد قرب بونت دو غارد، أحد مواقع التراث العالمي.

واحتشد ما بين 800 و1000 شخص في الموقع حيث تخطط شركة التجارة الإلكترونية العملاقة لإنشاء مستودع ضخم لبضائعها، وزرعوا شجيرات أمام لافتات ضخمة كتب عليها «أوقفوا أمازون» و«ليس هنا أو في أي مكان».

وشكلوا سلسلة بشرية لإظهار حجم المشروع، كما أطلقوا بالونات متعددة الألوان على ارتفاع 18 مترا للإشارة إلى ارتفاع المنشأة المخطط لها من خمسة طوابق.

وقال المتحدث باسم جماعة «أتاك»، رافييل برادو: «لقد ناضل سكان فورني والمناطق المحيطة بها منذ عامين ضد إنشاء مستودع عملاق لأمازون».

وتابع: «في البداية كانوا وحدهم بعض الشيء ضد الجميع لكنهم نجحوا في وقف المشروع بفضل لجوئهم إلى القانون».

وأضاف: «نريد أن نظهر أن هذه ليست معارك صغيرة منعزلة وأننا نستطيع حشد مئات الأشخاص المستعدين للعودة لوقف العمل».

وذكرت تقارير متفرقة أن احتجاجات أخرى نظمت في بلدتي إنسيشيم وأوغني في شرق البلاد.

وأصدرت أمازون فرنسا، بيانا قالت فيه إنها أصبحت هدفا لبعض المنظمات التي تريد إبراز القضايا التي تمثلها.

وأوضحت أن أكثر من 11 ألف رائد أعمال فرنسي اعتمدوا على «أمازون» لتطوير أنشطتهم وتأمين فرص العمل، وأن الشركة وظفت 9300 شخص برواتب تنافسية وفرص ممتازة.

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