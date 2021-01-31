إسرائيل تدرس فرض السوار الإلكترونى على العائدين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تدرس إمكانية إلزام الإسرائيليين العائدين من الخارج بارتداء سوار إلكتروني، للتأكد من التزامهم بفترة الحجر الصحي المطلوبة في المنزل.وحسبما أفادت وكالة لأنباء " فرانس برس" أشارت الهيئة إلى أنه سيتم اتخاذ هذا القرار ونقل الإسرائيليين الذين يهبطون في المطار إلى فندق خاص لاحتواء المصابين بفيروس كورونا.وبعد اختبار الفحص والتأكد من أنه سلبي سيكونون قادرين على العودة إلى منازلهم بالسوار الإلكتروني لمراقبة تنقلاتهم والحرص على التزامهم بتعليمات وزارة الصحة.وكانت إسرائيل قد عمدت في العام المنصرم إلى تعقب هواتف المواطنين لتحديد موقع المصابين بفيروس كورونا والإشارة إلى مكان وجودهم من أجل تنبيه الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا على اتصال بهم.