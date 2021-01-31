بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام لاتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا- المحيط الهادى

أعلنت وزارة التجارة الحرة البريطانية، في بيان، أن بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام الى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" من المقرر أن تطلب وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم 11 دولة مطلة على المحيط الهادي بينها أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفييتنام.