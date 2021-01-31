الزمالك: الصفقات الجديدة هدفها الحفاظ على استقرار الفريق

أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، أن الهدف من التعاقدات الجديدة التي تم الإعلان عنها بصفوف القلعة البيضاء هو الحفاظ على استقرار الفريق، وتوفير الأدوات التي من شأنها تعزيز حظوظه في الفوز بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي.وأوضح هشام إبراهيم أن الزمالك ينافس بقوة على بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا "وهدفنا تحقيق الألقاب وسياستنا هي العمل وإنجاز جميع الملفات، وعدم الحديث عنها إلا في الموعد المناسب لتحقيق طموحات الجماهير البيضاء التي وعدناها ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية".وأشار هشام إبراهيم إلى أن الصفقتين تدعم النجوم الكبار المتواجدين في الفريق خاصة وأن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر وعلى الصفقات الجديدة أن تساعد الفريق لتحقيق طموحات وأحلام جماهيره.من جانبه رحب اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بالصفقات الجديدة مروان حمدي المنتقل من صفوف مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وأكد عماد عبد العزيز أمنيته في أن يترجم الثنائي الفرصة التي حصلوا عليها باللعب لنادي الزمالك بالتألق في المباريات المقبلة، ومساندة الفريق، والمشاركة في التتويج بالبطولات القادمة التي يشارك فيها الفارس الأبيض.‏وشدد رئيس اللجنة الثلاثية على ترحيبه باللاعبين الجدد قائلًا: "نرحب بسيف ومروان حمدي ونشكرهما جدا ونحاول نعمل إضافات قوية لإرضاء الجماهير وهيساعدوا اللاعبين ومنتظرين منهم تحقيق حلم الزملكاوية بحصد البطولات".