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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيطالى يمهل الأحزاب 4 أيام لإتمام مفاوضات تشكيل الحكومة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:29 ص
سيرجيو ماتاريلا
سيرجيو ماتاريلا
وكالات
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمهل الأحزاب أربعة أيام لإنهاء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة جوزيبي كونتي.

وقال ماتاريلا إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس "المجموعات نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة".

ويواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال في خضم جائحة كورونا التي أدّت إلى وفاة أكثر من 87 ألف شخص في البلاد وتسببت بركود اقتصادي عميق.

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