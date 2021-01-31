أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أعرب التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المعار من فريق المقاولون العرب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وشدد اللاعب التونسي - فور توقيعه على عقود انتقاله للقلعة البيضاء - "جماهير الأفريقي والزمالك على حد سواء طالبوني بالانتقال إلى القلعة البيضاء وهذا أمر جيد للغاية وأتمنى أن تكون خطوة ناجحة للجميع".وأضاف سيف الدين الجزيري: "أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام إلى نادي الزمالك فهو النادي العريق ببطولاته التي طالما تغنت بها الجماهير في كل وقت لذلك كان انتقالي للفريق أمرًا مقبولًا برغبة قوية".وتمنى الجزيري أن يتألق مع الزمالك سواء محليًا أو أفريقيا في الفترة المقبلة للتأكيد على مدى رغبته في التواجد داخل جدران القلعة البيضاء.كما أعرب أحمد نادر السيد حارس الزمالك عن سعادته الغامرة بعد التوقيع رسميًا على عقود اليوم والقيد بالقائمة الافريقية.وقال حارس الزمالك: "أخوض التدريبات بقوة مع النادي، ولا ألتفت الى ما يقال ومع الوقت أثبت أحقيتي بالتواجد مع الفريق الأول".وتابع الحارس: "تفكيري الحالي منصب مع نادي الزمالك، ولا أفكر في الاحتراف حاليًا بالدوريات الأوروبية، وهدفي في المقام الأول أن أمثل نادي الزمالك على مستوى الفريق الأول".وأضاف: "بالطبع طموح الاحتراف بالدوريات الأوروبية حلم مشروع لأي لاعب لكنني حاليًا أسعى الى أن أكون جديرًا بالتواجد في قائمة الزمالك المحلية والأفريقية".وواصل حارس الزمالك: "الحراس الثلاثة أبو جبل وجنش وعواد يساعدونني كثيرًا من أول يوم تم تصعيدي للفريق الأول ومع الوقت سيكون فيه منافسة شريفة بيننا".واختتم الحارس تصريحاته: "والدي هو وكيل أعمالي وعندما علم بتصعيدي للفريق الأول قال لي أنت في منافسة مع باقي الحراس".فيما أكد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد أنه سعيد للغاية بالانضمام لنادي الزمالك، متمنيا أن يتمكن من تقديم الدعم للفريق وتحقيق نتائج طيبة.وأشار مهاجم الزمالك الجديد إلى أن طموحه سيكون على قدر طموح النادي لاسيما وهو يشارك في أكثر من بطولة، ويسعى للتتويج.وأوضح حمدي أن المفاوضات مع الزمالك بدأت بعد المباراة الأخيرة للزمالك أمام المقاصة.ووجه مروان رسالته لجماهير الزمالك التي أكد أنها جماهير كبيرة قائلا: "انتظر منهم الدعم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".ووجه مهاجم الزمالك الشكر للمقاصة ومديره الفني إيهاب جلال على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق والتي شهدت تألقه.