3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)
الأحد 31/يناير/2021 - 02:26 ص
ايهاب مصطفىطباعة
نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس السبت، أمسية لشعراء من اليمن شارك فيها الشاعر زاهر حبيب، والشاعر عبد العزيز الزراعي، والشاعر محمد الغيثي، وقام بتقديم الأمسية الشاعر المصري عبيد عباس.
بدأت الأمسية بالشاعر زاهر حبيب، وهو شاعر يمني، له ديوان بعنوان «جراح مضارعة» تحت الطبع، حصل على درع التميز من منتديات ستار تايمز العالمية 2011م، وجائزة الحضراني الأدبية 2013م، وفي عام 2014م انتزع لقب «شاعر جامعة ذمار» ولقب بـ«شاعر التحدي» في مسابقة صدى القوافي على شاشة الفضائية اليمنية 2014م، وهو عضو رابطة شعراء العرب، وأكاديمية الفينيق للأدب العربي، ومنظمة شعراء بلا حدود، ورابطة البردوني الثقافية، ونشرت قصائده في الصحافة المحلية والعربية.
ومن شعره يقول:
وأنــــا هُــنــا نِــصْـفِـي يُـشَـابـِهُني
والــنِّـصْـفُ عِـفْـريـتٌ مِـــنَ الــنَّـاسِ
.
لِـــي دَوْلَـةٌ فـــي الـحُــبِّ، هَـيْكَلُها
مــــا بَــيْــنَ نََـبْـضـاتـي وأنـفـاسـي
.
أرْكــانُــهـا مِــــنْ صَــخْــرِ أمْـنِـيَـتـي
دُسْـتُـورُها مِــنْ وَحْــي (إيـناسي)
ثم تلاه الشاعر عبد العزيز الزراعي، من مواليد اليمن 1984، يعمل أستاذًا للسانيات الخطاب الشعري جامعة صنعاء، حصل على ماجستير لسانيات عامة جامعة صنعاء، طالب في سلك الدكتوراه جامعة عين شمس، لسانيات الخطاب الشعري.
صدر له: «مقدمة لاشتعال الطين» مجموعة شعرية 2010، «انشطارات العقيق اليماني» شعر 2014، «يجرح العابرين» شعر 2018، «الزمن في الصورة الشعرية دراسة لسانية في شعر البردوني 2019،
له ديوانان تحت الطبع متوقع صدورهما 2021.
ومن شعره يقول:
شُخُوصِي واقفونَ بغيرِ مسْرَحْ
على ورقي أخطُّ دمي وأمسحْ
أؤدي رقصةً للموتِ أدري
نهايتَها فكيفَ إذن سأنجحْ
وكيف أعلم الجمهور موتي
وأقنعُهم بأني كنتُ أمزحْ
أحبُك يا قصيدةُ أمهليني
مجازًا كي أموتَ بهِ وأشرحْ
ثم اختتمت الأمسية بالشاعر محمد الغيثي، والذي شارك في عدة فعاليات شعرية يمنية وعربية، وحصل على المركز الثاني قسم الشعر في مهرجان إبداع للشباب العربي ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي عام ٢٠١٨م، لديه ديوان شعري تحت الطبع بعنوان «مرثية مبكرة لرجل صحيح».
ومن شعره يقول:
أمــرُ عـلـيكِ لــو أنـي أجـيءُ
وأفــرغُ مـنـكِ لا أنـي مـليءُ
وأوغـلُ فـيكِ يـا سـفرًا بعيدًا
ويـا قـبسًا بهِ شفتي أضيءُ
ويـا عـدوًا بـهِ جـاوزتُ ظـلي
بـمـعجزةٍ عـلـى أنــي بـطيءُ
ويا مطرًا من الكبريتِ يهمي
ولا يُـعـنـى بـــهِ إلايَ شــيءُ
ويا جمرَ التوجسِ والتقصي
يـخافكِ حـيطةً حـتى الـبريءُ !
بدأت الأمسية بالشاعر زاهر حبيب، وهو شاعر يمني، له ديوان بعنوان «جراح مضارعة» تحت الطبع، حصل على درع التميز من منتديات ستار تايمز العالمية 2011م، وجائزة الحضراني الأدبية 2013م، وفي عام 2014م انتزع لقب «شاعر جامعة ذمار» ولقب بـ«شاعر التحدي» في مسابقة صدى القوافي على شاشة الفضائية اليمنية 2014م، وهو عضو رابطة شعراء العرب، وأكاديمية الفينيق للأدب العربي، ومنظمة شعراء بلا حدود، ورابطة البردوني الثقافية، ونشرت قصائده في الصحافة المحلية والعربية.
ومن شعره يقول:
وأنــــا هُــنــا نِــصْـفِـي يُـشَـابـِهُني
والــنِّـصْـفُ عِـفْـريـتٌ مِـــنَ الــنَّـاسِ
.
لِـــي دَوْلَـةٌ فـــي الـحُــبِّ، هَـيْكَلُها
مــــا بَــيْــنَ نََـبْـضـاتـي وأنـفـاسـي
.
أرْكــانُــهـا مِــــنْ صَــخْــرِ أمْـنِـيَـتـي
دُسْـتُـورُها مِــنْ وَحْــي (إيـناسي)
ثم تلاه الشاعر عبد العزيز الزراعي، من مواليد اليمن 1984، يعمل أستاذًا للسانيات الخطاب الشعري جامعة صنعاء، حصل على ماجستير لسانيات عامة جامعة صنعاء، طالب في سلك الدكتوراه جامعة عين شمس، لسانيات الخطاب الشعري.
صدر له: «مقدمة لاشتعال الطين» مجموعة شعرية 2010، «انشطارات العقيق اليماني» شعر 2014، «يجرح العابرين» شعر 2018، «الزمن في الصورة الشعرية دراسة لسانية في شعر البردوني 2019،
له ديوانان تحت الطبع متوقع صدورهما 2021.
ومن شعره يقول:
شُخُوصِي واقفونَ بغيرِ مسْرَحْ
على ورقي أخطُّ دمي وأمسحْ
أؤدي رقصةً للموتِ أدري
نهايتَها فكيفَ إذن سأنجحْ
وكيف أعلم الجمهور موتي
وأقنعُهم بأني كنتُ أمزحْ
أحبُك يا قصيدةُ أمهليني
مجازًا كي أموتَ بهِ وأشرحْ
ثم اختتمت الأمسية بالشاعر محمد الغيثي، والذي شارك في عدة فعاليات شعرية يمنية وعربية، وحصل على المركز الثاني قسم الشعر في مهرجان إبداع للشباب العربي ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي عام ٢٠١٨م، لديه ديوان شعري تحت الطبع بعنوان «مرثية مبكرة لرجل صحيح».
ومن شعره يقول:
أمــرُ عـلـيكِ لــو أنـي أجـيءُ
وأفــرغُ مـنـكِ لا أنـي مـليءُ
وأوغـلُ فـيكِ يـا سـفرًا بعيدًا
ويـا قـبسًا بهِ شفتي أضيءُ
ويـا عـدوًا بـهِ جـاوزتُ ظـلي
بـمـعجزةٍ عـلـى أنــي بـطيءُ
ويا مطرًا من الكبريتِ يهمي
ولا يُـعـنـى بـــهِ إلايَ شــيءُ
ويا جمرَ التوجسِ والتقصي
يـخافكِ حـيطةً حـتى الـبريءُ !
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر
أمسية بيت الشعر