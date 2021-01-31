3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)

نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس السبت، أمسية لشعراء من اليمن شارك فيها الشاعر زاهر حبيب، والشاعر عبد العزيز الزراعي، والشاعر محمد الغيثي، وقام بتقديم الأمسية الشاعر المصري عبيد عباس.بدأت الأمسية بالشاعر زاهر حبيب، وهو شاعر يمني، له ديوان بعنوان «جراح مضارعة» تحت الطبع، حصل على درع التميز من منتديات ستار تايمز العالمية 2011م، وجائزة الحضراني الأدبية 2013م، وفي عام 2014م انتزع لقب «شاعر جامعة ذمار» ولقب بـ«شاعر التحدي» في مسابقة صدى القوافي على شاشة الفضائية اليمنية 2014م، وهو عضو رابطة شعراء العرب، وأكاديمية الفينيق للأدب العربي، ومنظمة شعراء بلا حدود، ورابطة البردوني الثقافية، ونشرت قصائده في الصحافة المحلية والعربية.ومن شعره يقول:وأنــــا هُــنــا نِــصْـفِـي يُـشَـابـِهُنيوالــنِّـصْـفُ عِـفْـريـتٌ مِـــنَ الــنَّـاسِلِـــي دَوْلَـةٌ فـــي الـحُــبِّ، هَـيْكَلُهامــــا بَــيْــنَ نََـبْـضـاتـي وأنـفـاسـيأرْكــانُــهـا مِــــنْ صَــخْــرِ أمْـنِـيَـتـيدُسْـتُـورُها مِــنْ وَحْــي (إيـناسي)ثم تلاه الشاعر عبد العزيز الزراعي، من مواليد اليمن 1984، يعمل أستاذًا للسانيات الخطاب الشعري جامعة صنعاء، حصل على ماجستير لسانيات عامة جامعة صنعاء، طالب في سلك الدكتوراه جامعة عين شمس، لسانيات الخطاب الشعري.صدر له: «مقدمة لاشتعال الطين» مجموعة شعرية 2010، «انشطارات العقيق اليماني» شعر 2014، «يجرح العابرين» شعر 2018، «الزمن في الصورة الشعرية دراسة لسانية في شعر البردوني 2019،له ديوانان تحت الطبع متوقع صدورهما 2021.ومن شعره يقول:شُخُوصِي واقفونَ بغيرِ مسْرَحْعلى ورقي أخطُّ دمي وأمسحْأؤدي رقصةً للموتِ أدرينهايتَها فكيفَ إذن سأنجحْوكيف أعلم الجمهور موتيوأقنعُهم بأني كنتُ أمزحْأحبُك يا قصيدةُ أمهلينيمجازًا كي أموتَ بهِ وأشرحْثم اختتمت الأمسية بالشاعر محمد الغيثي، والذي شارك في عدة فعاليات شعرية يمنية وعربية، وحصل على المركز الثاني قسم الشعر في مهرجان إبداع للشباب العربي ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي عام ٢٠١٨م، لديه ديوان شعري تحت الطبع بعنوان «مرثية مبكرة لرجل صحيح».ومن شعره يقول:أمــرُ عـلـيكِ لــو أنـي أجـيءُوأفــرغُ مـنـكِ لا أنـي مـليءُوأوغـلُ فـيكِ يـا سـفرًا بعيدًاويـا قـبسًا بهِ شفتي أضيءُويـا عـدوًا بـهِ جـاوزتُ ظـليبـمـعجزةٍ عـلـى أنــي بـطيءُويا مطرًا من الكبريتِ يهميولا يُـعـنـى بـــهِ إلايَ شــيءُويا جمرَ التوجسِ والتقصييـخافكِ حـيطةً حـتى الـبريءُ !