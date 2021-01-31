كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

تعقد مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ بالتعاون مع مؤسسة الحور للتنمية والخير٬ في العاشرة من صباح اليوم الأحد٬ ندوة تدريبية توعوية بعنوان "كورونا بين الإصابة والهلع النفسي"٬ وذلك ضمن فعاليات برنامج التوعية من الأضرار النفسية من الخوف والهلع من الإصابة بالمرض.ويحاضر في الندوة كلا من: الدكتور صلاح الدين محمد مدير مستشفى الموظفين بإمبابة٬ وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور جمال الريدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنيا.وتتطرق المحاضرة إلى الأسباب التي أدت لزيادة هلع الناس حول العالم من فيروس كورونا٬ كونه فيروس مستجد٬ وثمة جهل بشكل عام حول التفاصيل المتعلقة به، وحول طرق مكافحته.كما تقدم الندوة روشتة لمقاومة الضغوط النفسية والتوتر والقلق الناجم عن وباء كورونا ومن بينها: التقليل من التعرض للأخبار السلبية والتي قد تؤدي إلى زيادة الإحساس بالهلع، ووضع حد أقصى لمعرفة الأخبار عن تطور الفيروس٬ وضرورة الاستمرار في الحفاظ على الروتين اليومي، مثل الاستيقاظ في نفس الموعد،محاولة تعلم هوايات جديدة أو خلق روتين جديد حتى انتهاء هذه الفترة أو القيام ببعض المهام المؤجلة.