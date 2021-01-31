حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»

من أرشيفه الخاص٬ وتحت عنوان "الخبيئة" نشر مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد شيمي٬ صورة نادرة٬ خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك".وعلق "شيمى" على لصورة: "مما عندى من أوراق وصور٬ وجدت صورة أستاذى٬ وأستاذ جيل كامل من المصوريين٬ العظيم عبد الفتاح رياض.وأضاف: "الجيل الحالى لا يعلم شيئًا عن هذا الرجل العظيم الذى أحب وهوى التصوير وسافر فى بعثة لدراستة فى الولايات المتحدة٬ وألف العديد من الكتب فى كل ما يخص التصوير الفوتوجرافى والسينمائى والمعمل والألوان والتكوين، وكذلك فى البحث الجنائى ومؤلف دليل المصور ما يعادل كتاب - الهاند بوك - المرشد فى العمل".وتابع شيمي: "وهى أول كتب علمية ومرجعية هامة فى علم التصوير٬ بخلاف تدريسه فى المعهد العالي للسينما٬ وكليات أخرى، وكنت حريصًا على زيارته فى مكتبه الذى هو الدور الأول من منزله بمصر الجديدة كل فترة، وكتب لى مقدمة أول كتاب من تأليفى (التصوير السينمائى تحت الماء)، وللأسف عندما لبى نداء الله لم أكن فى مصر فى صيف 2007، وعندما عرفت بعد رجوعى كتبت مقالًا هامًا عنه نشر فى جريدة القاهرة.. ألف رحمة على أستاذنا ومعلمنا الفاضل عبد الفتاح رياض".