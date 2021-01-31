رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»

الأحد 31/يناير/2021 - 02:09 ص
عبد الفتاح رياض
عبد الفتاح رياض
نضال ممدوح
طباعة
من أرشيفه الخاص٬ وتحت عنوان "الخبيئة" نشر مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد شيمي٬ صورة نادرة٬ خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك".

وعلق "شيمى" على لصورة: "مما عندى من أوراق وصور٬ وجدت صورة أستاذى٬ وأستاذ جيل كامل من المصوريين٬ العظيم عبد الفتاح رياض.

وأضاف: "الجيل الحالى لا يعلم شيئًا عن هذا الرجل العظيم الذى أحب وهوى التصوير وسافر فى بعثة لدراستة فى الولايات المتحدة٬ وألف العديد من الكتب فى كل ما يخص التصوير الفوتوجرافى والسينمائى والمعمل والألوان والتكوين، وكذلك فى البحث الجنائى ومؤلف دليل المصور ما يعادل كتاب - الهاند بوك - المرشد فى العمل".

وتابع شيمي: "وهى أول كتب علمية ومرجعية هامة فى علم التصوير٬ بخلاف تدريسه فى المعهد العالي للسينما٬ وكليات أخرى، وكنت حريصًا على زيارته فى مكتبه الذى هو الدور الأول من منزله بمصر الجديدة كل فترة، وكتب لى مقدمة أول كتاب من تأليفى (التصوير السينمائى تحت الماء)، وللأسف عندما لبى نداء الله لم أكن فى مصر فى صيف 2007، وعندما عرفت بعد رجوعى كتبت مقالًا هامًا عنه نشر فى جريدة القاهرة.. ألف رحمة على أستاذنا ومعلمنا الفاضل عبد الفتاح رياض".

موضوعات متعلقة

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات الجديد 2021

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

حقيقة هجوم 120 شخصا بالأسلحة الثقيلة على مزرعة بالجيزة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الملياردير كارلوس سليم يغادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج من كوفيد-19

التعرض للصدمات فى الطفولة يؤثر على الإصابة بالتصلب المتعدد

الزمالك يعير محمد أوناجم لنادى الوداد المغربى حتى نهاية الموسم

سيد عبدالحفيظ: حسين الشحات ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»

الليلة.. افتتاح معرض «تعايش» بجاليرى آرت كورنر

ميسرة صلاح الدين: أتمنى لو أتيحت لى الفرصة للكتابة على الحجر