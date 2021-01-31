المسمارى: مليشيا تكفيرية تسعى لتشويه سمعة الجيش الوطنى الليبى

أكدت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" أنها سجلت تزايدا في نشاط "المليشيات التكفيرية المتطرفة"، لاسيما في مجال الإعلام وفبركة الأخبار الكاذبة لتشويه سمعة الجيش.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إلى أنه "كلما تطورت عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويباركها المجتمع الدولي، كلما زاد نشاط المليشيات التكفيرية المتطرفة، الأمر الذي يعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم".وأضاف: "في الأيام الأخيرة، أصبحوا أكثر نشاطا في مجال الإعلام بوسائله المختلفة، إذ يتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة كل يوم والإشاعات المغرضة، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام وإفشال مساعي اللجنة العسكرية (5+5) في تنفيذ تفاهمات جنيف".وشدد المسماري، على أن "الوضع في سرت مستقر تماما"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع ولا وجود للمرتزقة في المدينة".وتابع: "نعلم أنهم يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية".