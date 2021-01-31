رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية.. النائب العام يأمر بالقبض على رجل عنف ابنته فى جازان

الأحد 31/يناير/2021 - 01:57 ص
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
وكالات
طباعة
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على رجل عنف ابنته في مدينة جازان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" يأتي هذا الإجراء بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بلاغا عن تعرض طفلة للتعنيف من قبل والدها.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحق الأب.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة، وجهات الضبط الجنائي بالمملكة "تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة".

وحذر من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير، مضيفا أن جميع جهات الضبط الجنائي بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على ON والإعادة وقصته

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فتاة صدمها نجل رجل أعمال بالغردقة

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الزمالك يعير محمد أوناجم لنادى الوداد المغربى حتى نهاية الموسم

سيد عبدالحفيظ: حسين الشحات ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا

ريال سوسيداد يتعادل مع فياريال ١-١ فى الدورى الإسبانى لكرة القدم

الزمالك يعلن تعاقده مع التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»

خالد جلال: المخرج فهمى الخولى صاحب فكرة نقل العروض خارج المسرح

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب