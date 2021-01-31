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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «تعايش» بجاليرى آرت كورنر

الأحد 31/يناير/2021 - 01:56 ص
جاليرى آرت كورنر
جاليرى آرت كورنر
نضال ممدوح
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يفتتح في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بجاليري آرت كورنر بالزمالك٬ المعرض الثنائي "تعايش" بمشاركة كلا من الفنانين: رضا خليل٬ وفتحي علي.

معرض "تعايش" هو معرضنا السنوي لعام 2021 بين الفنانيين٬ ويأتي المعرض في ظل جائحة وباء كورونا٬ ومن هنا كان البحث عن معني الصداقة الحقيقية التي استمرت أكثر من ثلاثين سنة بين كلا من رضا خليل وفتحي علي" حيث بدأ الفنانيين خطواتهما الأولى في الفن٬ كشابين كلهما أمل وثقة في الفن وقيم الحق والجمال وبرغم صعوبة الطريق إلا أنهما حاولا أن يصنعا عالم خاص مستقل لكلا منهما.

ويقدم الفنان رضا خليل عدد 20 لوحة تتمحور حول المرأة والمجتمع وبعض اللوحات تتناول الأحلام والذكريات الشعبية القديمة.

بينما يقدم الفنان فتحي علي عدد 20 لوحة بين الذكريات الشعبية وعالم المهرج وغيرها من الموضوعات. إسلوب المعرض هو الواقعية التعبيرية بخامات الألوان الزيتية والمائية والأكليريك.

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