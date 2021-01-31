رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ميسرة صلاح الدين: أتمنى لو أتيحت لى الفرصة للكتابة على الحجر

الأحد 31/يناير/2021 - 01:41 ص
ميسرة صلاح الدين
ميسرة صلاح الدين
نضال ممدوح
طباعة
قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة «لوفيجارو» ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطًا للناشر.

المخطوط يمنح فرصة للقارئ لمعرفة العالم الإبداعي للمؤلف، من خلال مسوداته الأولى من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش، والآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

في هذا الصدد، قال الكاتب الشاب ميسرة صلاح الدين: المسودة الأولى للكائن البشري ما زالت موجودة على حوائط الكهوف في أنحاء العالم، والنص الأدبي الأول في حياة البشرية كما هو معروف هو متون الأهرام التي بدأ تدوينه في عصور ما قبل التاريخ السحيقة، وما زالت مكتبات العالم تزخر بالمخطوطات الأدبية والفنية للعديد من الكتاب والمبدعين والفلاسفة وحتى العلماء من شتى التخصصات المختلفة.

وأضاف أن الإنسان نجح في حفظ تاريخه وبناء حضارته وإثبات وجوده عبر التدوين والمخطوطات؛ ولذلك فعند سؤالي عن مخطوطات أعمالي الأولى، وإن كنت مستمرًا في الكتابة مستخدمًا الورقه والقلم، يمكنني أن أجيب بثقة أنني أتمنى لو أتيحت لي الفرصة للكتابة على الحجر أو التدوين على ورق البردي.

وتابع: «بدأت مبكرًا في إدعاء الكتابة، لدي العديد من المخطوطات والمستودات الطفولية التي لن تنشر، كما أن لدي مسودات لأحدث أعمالي المسرحية وقصائدي التي لم تصدر بعد على شكل ديوان، ولدي مخطوطات ومسودات تحتوي علي عشرات التعديلات والرسوم والأشكال قد لا يكون لها معنى ولكنها جزء من عمليه إنتاج النص بشكل غير مبرر ولا منطقي».

وأكد أنه في بعض الأشكال الكتابية مثل المقال أو الترجمات أتجه مباشرة إلى الوسيط الإلكتروني لتدوينها، وهو ما لا أحسبه ميزة أو عيب ولكنه اختلاف جوهري في طبيعه تعاملي مع أشياء تبدو متشابهة وأنشطة إبداعية أقوم بها من زوايا مختلفه.

ربما تواتيني القدرة والشجاعة على نشر إحدي مسودات قصائدي أو أعمالي المسرحية وسوف أسعد بالتجربة سعادة بالغة وأعلم إنها ستؤثر علي رؤيتي للأعمال تأثير شديد وربما ستؤثر علي مخيلتي ونظرتي لعملية الإبداع بشكل عام.

تابع ميسرة موضحا: وقد كانت لي بعض التجارب المتعلقه بنشر دواوين شعرية تحتوى علي تجربة تتماس مع مسودات كتابيه بطريقة book art عن طريق الكتابة والرسم في ورش مشتركة مع الفنان التشكيلي مصطفي سليم وأتمنى أن أعيد نشر تحارب مماثلة بخط اليد.

واختتم «صلاح الدين»، بقوله: « لا أظن أن حركة النقد المهتمة بمراحل تشكيل النص الأدبي وتطوره خسرت بتوجه العديد من المبدعين إلى الوسائط الجديدة لكتابة إبداعاتهم، فما زال الكثير يعتمد على الورق والأفلام كاختيار أول، وربما وحيد للتدوين».
بعض من مخطوطات الكاتب
بعض من مخطوطات الكاتب
بعض من مخطوطات الكاتب
بعض من مخطوطات الكاتب

موضوعات متعلقة

مواعيد مسلسل فى بيتنا روبوت على cbc

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات الجديد 2021

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

شابة تفقد 50 كيلوجراما من وزنها بخطوات بسيطة خلال عام!

الملياردير كارلوس سليم يغادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج من كوفيد-19

الزمالك: الصفقات الجديدة هدفها الحفاظ على استقرار الفريق

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»