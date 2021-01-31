ميسرة صلاح الدين: أتمنى لو أتيحت لى الفرصة للكتابة على الحجر

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة «لوفيجارو» ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطًا للناشر.المخطوط يمنح فرصة للقارئ لمعرفة العالم الإبداعي للمؤلف، من خلال مسوداته الأولى من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش، والآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.في هذا الصدد، قال الكاتب الشاب ميسرة صلاح الدين: المسودة الأولى للكائن البشري ما زالت موجودة على حوائط الكهوف في أنحاء العالم، والنص الأدبي الأول في حياة البشرية كما هو معروف هو متون الأهرام التي بدأ تدوينه في عصور ما قبل التاريخ السحيقة، وما زالت مكتبات العالم تزخر بالمخطوطات الأدبية والفنية للعديد من الكتاب والمبدعين والفلاسفة وحتى العلماء من شتى التخصصات المختلفة.وأضاف أن الإنسان نجح في حفظ تاريخه وبناء حضارته وإثبات وجوده عبر التدوين والمخطوطات؛ ولذلك فعند سؤالي عن مخطوطات أعمالي الأولى، وإن كنت مستمرًا في الكتابة مستخدمًا الورقه والقلم، يمكنني أن أجيب بثقة أنني أتمنى لو أتيحت لي الفرصة للكتابة على الحجر أو التدوين على ورق البردي.وتابع: «بدأت مبكرًا في إدعاء الكتابة، لدي العديد من المخطوطات والمستودات الطفولية التي لن تنشر، كما أن لدي مسودات لأحدث أعمالي المسرحية وقصائدي التي لم تصدر بعد على شكل ديوان، ولدي مخطوطات ومسودات تحتوي علي عشرات التعديلات والرسوم والأشكال قد لا يكون لها معنى ولكنها جزء من عمليه إنتاج النص بشكل غير مبرر ولا منطقي».وأكد أنه في بعض الأشكال الكتابية مثل المقال أو الترجمات أتجه مباشرة إلى الوسيط الإلكتروني لتدوينها، وهو ما لا أحسبه ميزة أو عيب ولكنه اختلاف جوهري في طبيعه تعاملي مع أشياء تبدو متشابهة وأنشطة إبداعية أقوم بها من زوايا مختلفه.ربما تواتيني القدرة والشجاعة على نشر إحدي مسودات قصائدي أو أعمالي المسرحية وسوف أسعد بالتجربة سعادة بالغة وأعلم إنها ستؤثر علي رؤيتي للأعمال تأثير شديد وربما ستؤثر علي مخيلتي ونظرتي لعملية الإبداع بشكل عام.تابع ميسرة موضحا: وقد كانت لي بعض التجارب المتعلقه بنشر دواوين شعرية تحتوى علي تجربة تتماس مع مسودات كتابيه بطريقة book art عن طريق الكتابة والرسم في ورش مشتركة مع الفنان التشكيلي مصطفي سليم وأتمنى أن أعيد نشر تحارب مماثلة بخط اليد.واختتم «صلاح الدين»، بقوله: « لا أظن أن حركة النقد المهتمة بمراحل تشكيل النص الأدبي وتطوره خسرت بتوجه العديد من المبدعين إلى الوسائط الجديدة لكتابة إبداعاتهم، فما زال الكثير يعتمد على الورق والأفلام كاختيار أول، وربما وحيد للتدوين».