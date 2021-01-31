الزمالك يعير محمد أوناجم لنادى الوداد المغربى حتى نهاية الموسم

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، على إعارة لاعب الفريق المغربي محمد أوناجم، إلى صفوف نادي الوداد المغربي.وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، انتقال محمد أوناجم إلى نادي الوداد المغربي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، لتكتمل قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق بتواجد الثلاثي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي، وحميد أحداد.