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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا.. إصابة مسؤول كبير فى «قسد» ومقتل مرافقيه بنيران صديقة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:28 ص
عناصر أمنية
عناصر أمنية
وكالات
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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، عن إصابة رئيس "مجلس دير الزور المدني" ومقتل اثنين من مرافقيه بإطلاق نار على موكبه من عناصر أحد حواجز "قسد".

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس"، أفادت مصادر محلية بأن "إصابة رئيس مجلس دير الزور بالغة، وأن الحادث وقع أثناء مرور سيارته بالقرب من أحد الحواجز التابعة للقوات في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي".

وذكر بيان صدر عن القيادة العامة لـ"قسد"، أنه "أثناء قيام الترافيك العسكري بدورياته المعتادة بريف الرقة الشرقي، قام موكب مؤلف من ثلاثة سيارات بالمرور عبر الحاجر العسكري دون التمهل، مما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق النار للاشتباه بهم حسب الإفادات الأولية لعناصر الحاجز".

وأضاف: "تبين لاحقا أن السيارات تتبع للرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني".

وذكرت مصادر محلية، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة لـ"قسد" أثناء سيرها على طريق الخرافي الذي يصل ريف الحسكة الجنوبي بمحافظة دير الزور ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها.

وتصاعدت الهجمات على مواقع وتجمعات "قسد" التي تدعمها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، حيث قتل عدد من عناصرها وأصيب آخرون في هجمات بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة طالت تحركاتهم في محيط مدينة الشدادي بالحسكة وبلدة حمرة بلاسم شرق مدينة الرقة.

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