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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن وفاة الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز

الأحد 31/يناير/2021 - 01:32 ص
الأمير تركى بن ناصر
الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز
وكالات
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توفي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ73 عامًا، متأثرًا بوعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي دخل بسببها المستشفى، حسبما أفادت وكالة أنباء «واس».

وكان نجلا الأمير الراحل فهد وعبد الله قد أعلنا خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن حالته الصحية والمرض الذي ألم به.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والعديد من المناصب المدنية بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

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