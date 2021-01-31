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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إيناس عبد الدايم تطلق قوافل المسارح المتنقلة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:25 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
نضال ممدوح
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تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ من حي الأسمرات قوافل المسرح المتنقل والتى تشمل ست محافظات هي: القاهرة، قرية ميت غراب بمحافظة الدقهلية، قرية البلانة بمحافظة أسوان، قرية الجبيل بمحافظة جنوب سيناء، قرية رزقة بمحافظة أسيوط، قرية الشهداء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن تستقر المسارح في كل قرية من ثلاثة إلى أربعة أيام ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست، ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهوري.

يشار إلى أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة ألوان الإبداع التى تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء٬ من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة وأشهر الشخصيات التى تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية.

كما تتضمن مسابقات لاكتشاف المواهب وندوات توعوية ومحاضرات ثقافية عن رموز مصر في مختلف المجالات بعنوان "أعلام من بلدنا" وأمسيات شعرية بمشاركة الأدباء والمبدعين في كل محافظة، بالإضافة إلى تقديم أفلام تسجيلية وروائية قصيرة ومعارض للكتاب وورش لتعليم الحرف والرسم وتدوير المخلفات وعروض مسرحية وغنائية وعروض فنية وورش تفاعلية للأطفال وذوي القدرات الخاصة وعروض فرق الفنون الشعبية.

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