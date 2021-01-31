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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع فرنسى يعرض سلسلة وثائقية عن فترة حكم صدام حسين بعنوان «العراق - تدمير أمة»

الأحد 31/يناير/2021 - 01:20 ص
صدام حسين
صدام حسين
وكالات
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أعلن موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي عن عرض أولى لسلسلة أفلام وثائقية الأحد من 4 أجزاء أعدها جان بيير كانيه على قناة "فرانس 5"، تتناول 40 عاما من الصراع في العراق.

وأشار معدو البرنامج إلى أنه يروي الأحداث منذ الأيام الأولى للحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وحتى هزيمة تنظيم "داعش" عام 2017، والتي دفعت البلاد إلى الفوضى وغيرت العالم.

ووصف القائمون على السلسلة الوثائقية، بأن مشاهدها تغوص في 40 عاما غيرت العالم، حيث تتداخل المصالح الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ويرويها أشخاص عايشوها، إما في واشنطن أو باريس أو العراق.

وتركز حلقات السلسلة الأربع على تقسيم يبدأ بـ"الحليف" في إشارة إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين ودور أوروبا وأمريكا في دعمه خلال فترة الحرب مع إيران، مرورا بـ"الخصم"، وهي الفترة التي أعقبت غزو الكويت وأزمة الخليج، لتنتقل بعدها إلى "المحكوم عليه" وهي فترة سقوط النظام ومطاردة رموزه وما أعقبها من ظهور الجماعات الإرهابية والمسلحة في المنطقة.

ويختتم الموقع السلسلة بـ"الشبح"، وهي الفترة التي خيم فيها ظل صدام على المشهد العراقي بعد إعدامه وانتشار الطائفية في البلاد.

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