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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 701 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 03:25 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 701 إصابة جديدة بكورونا نزولا من 851 أمس ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 470691 حالة.

وأكدت الوزارة، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة نزولا من 22 أمس ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8259 حالة.

وبدأ المغرب حملة تطعيم ضد "كوفيد – 19"، بعد أن أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس أول أمس الخميس إشارة البداية بتلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وبدأت الكوادر الطبية ورجال الأمن والعاملون في الصفوف الأمامية بتلقي التطعيم في انتظار تعميمه على باقي المواطنين.

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