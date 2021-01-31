أحمد حلمى: بدأت الكتابة علي الكومبيوتر ثم تحولت الآن للورق

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وفي هذا الصدد قال القاص الشاب أحمد حلمي: الأمر لا يبدو لدي في هذه اللحظة كموافقة أو رفض، الفكرة هي هل سيحقق النشر بهذه الطريقة قيمة فنية إضافية للعمل أو النص المنشور، أم أنه مجرد نزوة جمالية أو رغبة في التميز من قبلي أو قبل الناشر.في حال كان نشر النص بهذه الطريقة يضيف قيمة فنية وجمالية للنص يحتاج فعلا لهذا الإبراز على صعيد المضمون والشكل البناء فبالطبع ساقوم بل سأسعى للنشر بهذه الطريقة سواء كانت سائدة أو نادرة على حسب توقيت ذلك النشر.وحول إن كان مازال يكتب بخط اليد أضاف: المفارقة في هذا السؤال أني في بداياتي كنت أكتب على الكمبيوتر بشكل أساسي، والكتابة الورقية كانت عند الضرورة فقط. الآن وبعد عدد من السنوات من ممارسة الكتابة بين الكتابة التقنية والنقدية والإبداعية أتحول بشكل أساسي للكتابة الورقية بشكل أساسي ثم نقل المكتوب إلكترونيا والعمل عليه تحريريا بعد ذلك.جاء هذا التحول بعد فترات من أزمة الورقة البيضاء، وفي حالتي كانت أزمة الشاشة البيضاء، وللتغلب عليها تذكرت مشهد من فيلم Finding Forrester للمثل الكبير شين كونري، حيث يقوم بدور قادم كبير متقاعد يعلم أحد الشباب ويرشده في مسيرة الكتابة، كانت أهم نصائح الكتاب Forrester للكاتب الشاب هو أكتب مسودتك الأولى دون تفكير، أكتب كما هو في رأسك، دع الكلمات بأخطائها وعدم منطقيتها تتدفق حتى نهاية الصفحة دون تعديل أو حتى تصحيح للأخطاء الإملائية. عندها يصبح لدينا مسودة أولى أو كما اسميها "المسودة رقم صفر" هذه المسودة هي التي أكتبها على الورقة بالقلم، ثم أنقلها على الكمبيوتر، حيث يحدث التحرير المبدئي أثناء عملية النقل لأحصل على المسودة رقم واحد، ثم أطبع هذه المسودة على الورق مجددا وأقوم بتحريرها وإعادة كتابتها -الكتابة على الورقة المطبوعة أو على ظهرها- بالقلم وهكذا حتى أصل لنسخة قابلة للنشر.فيما مضي كان يمكن مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكاتب وهذه كانت حقل نقدي بديع فهل خسر النقد والأدب هذا الحقل؟ يقول حلمي: هذا الحقل النقدي مهم للغاية لدراسة عدة جوانب، منها العملية الابداعية ذاتها وتطورها داخل عقلية المبدع، اعتقد أن دراسة المخطوطات والمسودات أحد أدواتها المهمة، كذلك دراسة التطور الحادث لدى الكتاب في مشوروعات الأدبية ومشروعه الفكري بشكل عام.وحول ما خسره الأدب والنقد بالتحول للوسائط الحديثة في الكتابة٬ حيث كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات المكتوبة بخط اليد ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية٬ أكد حلمي: مسودات العمل ليست نسخ النص المخطوطة والمعدلة فقط، لكن هناك أيضا الأفكار المجردة والمبدئية التي تبدأ بها النصوص ومصادر هذه الأفكار، والأبحاث التي يجريها الكتاب حول عالمه الروائي والمعلومات التي يكتسبها ليصبح على قدر من المعرفة يؤهله للكتابة عن هذا العالم، كما أن هناك تواريخ الشخصيات الأدبية التي يصنعها الكاتب، من ميلاد وتعليم وعائلة وسمات نفسية، وأحيانا التصميمات المكانية والخرائط والمشاهد الحقيقة أو المتخيلة للمكان التي لا تظهر في النص لكنها تصنع العالم الأدبي لهذا النص.كل هذه المخطوطات والتي يمكن أن نجملها تحت عنوان "مخططات بناء العالم القصصي" هي قلب النص وهي التي يجب الاحتفاظ بها وعدم التفريط فيها، أما الفقرات والجمل المحذوفة فهي مهمة كذلك لكن ليس بهذا القدر، فمثلا يمكن بمراجعة مخطط بناء العالم الروائي لرواية ما أن يصنع عدة روايات أخرى جديدة من خلال بعض الشخصيات الثانوية أو غير الرئيسية في الرواية الأولي في حال كان العالم الروائي جيد البنية وثري، لكن كم فقرة محذوفة قد تصنع عالم روائيا كاملا جديدا، أعتقد ان عدد هذه الفقرات قليل جدا.وأخيرا بخصوص المخطوطات والصراع بين الورقي والالكتروني عثرت مؤخرا على حل وسطي بين العالمين أعمل حاليا على نقل كافة مخططات مشاريعي الأدبية إليه، هذا الحل يتمثل في برنامج كمبيوتر "OneNote" أحد برانج حزمة أوفيس الشهيرة، يعطي هذا البرنامج إماكنية هائلة لتصميم مسودات ومخطوطات وتنظيمها للكتاب والطلاب الباحثين بشكل الكتروني يقترب كثيرا من شكل المفكرات والدفاتر الكبيرة المستخدمة من قبل طلبة الجامعة حاليا.فعل العكس من برنامج Word الأكثر شيوعا والمهتم بكتابة النصوص في شكل سطور وفقرات فقط، يعطي "OneNote" امكانية الصفحة الحرة التي يمكن الكتابة والرسم واضافة الصور والروابط ومقاطع الصوت الصورة لها حسب رغبة كل مستخدم. أعتقد أن هذه النوعية من البرامج تمثل حلقة ربط بين طريقة العمل القديمة والحديثة في عملية صناعة مخططات الكتابة والحفاظ عليها.