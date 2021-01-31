رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ فى موسكو

الأحد 31/يناير/2021 - 01:09 ص
نواب رؤساء وزراء
نواب رؤساء وزراء روسيا
وكالات
طباعة
عقد نواب رؤساء وزراء روسيا أليكسي أوفرشوك، وأذربيجان شاهين مصطفاييف، وأرمينيا مهير جريجوريان الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ في موسكو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار بيان عن مجلس الوزراء الروسي إلى أنه "الاجتماع الأول حول قره باغ الذي يعقد في موسكو تنفيذا للاتفاق الموقع بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في الـ11 من يناير الجاري".

وأضاف البيان: "ناقش المشاركون في الاجتماع المجالات الرئيسية للعمل المشترك المتعلقة بتنفيذ الفقرة 9 من البيان المشترك لقادة الدول الثلاث، والذي يشير إلى استئناف العلاقات الاقتصادية والنقل في قره باغ وفقرات أخرى".

وتابع: "اتفقت الأطراف على استكمال تشكيل المجموعات الفرعية من الخبراء بحلول الـ2 من فبراير المقبل، وعقد اجتماعاتها الأولى بحلول الـ5 فبراير 2021".

وأكد البيان على أن "الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الثلاثية سيعقد في موسكو، وسيتم الاتفاق على الموعد من قبل الرؤساء المشاركين".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 يناير بعد محادثات مع قادة أذربيجان وأرمينيا، عن تشكيل مجموعة عمل مهمتها وضع خطط تطوير قره باغ بحلول الأول من مارس المقبل.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على ON والإعادة وقصته

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فتاة صدمها نجل رجل أعمال بالغردقة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الزمالك يعير محمد أوناجم لنادى الوداد المغربى حتى نهاية الموسم

سيد عبدالحفيظ: حسين الشحات ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا

ريال سوسيداد يتعادل مع فياريال ١-١ فى الدورى الإسبانى لكرة القدم

الزمالك يعلن تعاقده مع التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»

خالد جلال: المخرج فهمى الخولى صاحب فكرة نقل العروض خارج المسرح

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب