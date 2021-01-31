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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: انفجار حى نارمك شرق طهران ناجم عن أسطوانة غاز

الأحد 31/يناير/2021 - 02:56 ص
إيران
إيران
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، أن صوت الانفجار في حي نارمك شرق طهران ناجم عن انفجار أسطوانة للغاز في أحد مباني الحي، أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران: "وقع انفجار في مبنى مكون من أربعة طوابق في حي نارمك شرق طهران أدى إلى دوي صوت قوي في الحي".

وأضاف: "بعد حضور قوات الشرطة والإطفاء، تبين أن أسطوانة للغاز انفجرت داخل قبو المبنى مما أدى إلى إصابة شخص في الستين من عمره بحروق في الوجه واليد".

وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن سماع دوي انفجار كبير شرق العاصمة الإيرانية.

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