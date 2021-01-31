الزمالك يقرر قيد حارسه الشاب أحمد نادر السيد فى القائمة الأفريقية

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قيد حارس المرمى الشاب أحمد نادر السيد، في قائمة الفريق الأفريقية.ووقع أحمد نادر السيد، على عقود رسمية مع نادي الزمالك، على أن ينضم حارس فريق مواليد ٢٠٠٣، إلى الفريق الأول خلال الفترة القادمة.ومن المقرر أن يتم قيد أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة ثلاثي حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش".