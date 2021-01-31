رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع وإصابة 34 شخصا جراء انقلاب حافلة تقل معلمين بكوبا

الأحد 31/يناير/2021 - 04:03 ص
انقلاب حافلة
انقلاب حافلة
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الكوبية مصرع 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جراء انحراف حافلة تقل 45 معلما عن طريق سريع شرقي العاصمة (هافانا).

وأشارت إلى أن المعلمين كانوا عائدين من هافانا إلى شرق كوبا حيث كانوا يعملون مع مئات آخرين، نظرا لنقص في الكوادر التعليمية هناك.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمكان الحادث حيث هوت الحافلة، وفي لقطات أخرى ظهر حطام الحافلة التي ترقد على جانبها في الوادي.

موضوعات متعلقة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

حقيقة هجوم 120 شخصا بالأسلحة الثقيلة على مزرعة بالجيزة

مصدر يكشف تفاصيل حريق محول كهرباء العجوزة

التحالف العربى يحبط استهداف السعودية بطائرة مفخخة

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

شابة تفقد 50 كيلوجراما من وزنها بخطوات بسيطة خلال عام!

الملياردير كارلوس سليم يغادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج من كوفيد-19

الزمالك: الصفقات الجديدة هدفها الحفاظ على استقرار الفريق

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»