مصرع وإصابة 34 شخصا جراء انقلاب حافلة تقل معلمين بكوبا

أعلنت الحكومة الكوبية مصرع 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جراء انحراف حافلة تقل 45 معلما عن طريق سريع شرقي العاصمة (هافانا).وأشارت إلى أن المعلمين كانوا عائدين من هافانا إلى شرق كوبا حيث كانوا يعملون مع مئات آخرين، نظرا لنقص في الكوادر التعليمية هناك.وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمكان الحادث حيث هوت الحافلة، وفي لقطات أخرى ظهر حطام الحافلة التي ترقد على جانبها في الوادي.