محمد صالح البحر: كثيرا ما أضبط نفسي في حنينها الدائم الخفي إلى الوقة والقلم

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وفي هذا الصدد قال الروائي محمد صالح البحر: نعم يبدو أمر المسودات مهما للتعرف على حالة المبدع أثناء عملية الكتابة، طريقة تفكيره، مدى اندماجه أو تشبعه بالحالة الإبداعية، سرعته أو بطؤه، حالته المزاجية، كل سيبدو في المسودة من خلال التدفق اللغوي، كثرة الأخطاء والشطب، شكل الخط، حجم الكلمات، الملاحظات واشاراتها وأماكنها في الصفحة، لكنني أعتقد أن كل ذلك لا يفيد المبدع، بل الباحث، ذلك الحقل الذي يعني بدراسة كل هذه الأمور للوصول إلى الطبيعة النفسية للمبدع، أو ماهية العملية الإبداعية نفسها، وقدرتها على التأثير في المبدع مقارنة بالحالة الطبيعية التي يكون عليها خارج الإبداع، لأن المبدع نفسه لا يرى كل ذلك، إنه لا يكاد يشعر بنفسه حتى أثناء عملية الكتابة، ولا يهمه التعرف على طبيعة الإبداع بقدر اهتمامه بالدخول في الحالة نفسها، وكتابة ما لا يمكن لأحد غيره أن يكتبه، وبنفس القدر لن يهمه أن يتعرف على تجارب الآخرين، لأنه يعلم يقينا أن الحالة الإبداعية بكل مفرداتها لا تتشابه، وتختلف من مبدع لآخر بحسب طبيعته وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تختلف أيضا عند المبدع الواحد في كل مرحلة حياتية يمر بها، هو فقط يجاهد كثيرا من أجل الامساك بتلك اللحظة، ويحاول التعرف على ملامحها من أجل اختصار الطريق إليها في المرات التالية.تابع البحر موضحا: لذلك يبدو لي نشر المسودات أمرا مهما للبحث النقدي، وليس للإبداع، أمرا مهما للذين يهتمون بدراسة المبدع، والعملية الإبداعية في تأثيراتها المختلفة على المبدع، وقدرتها على الإنتاج الإبداعي، كما أنه أمر مهم أيضا للقارئ، فدائما ما شكلتْ طقوس الكتابة جزءا مهما من السير الذاتية لأصحابها، ودائما ما شكلتْ السيرة الذاتية دافعا لكثير من القراء الشغوفين، والأدباء المبتدئين، للترغيب في عملية الكتابة، وتقليد الخلود.لكن يظل الإبداع أمرا مفرطا في ذاتيته بالنسبة للمبدع، ويرتبط فقط بطبيعته الخاصة جدا والتي نادرا ما تتشابه مع الآخر، فأنا مثلا كنت أمتلك أكثر من مسودة للعمل الواحد، وليست مسودة واحدة، كانت هناك دائما مسودة للفكرة، وأخرى للموضوع الذي سيرتديها، وثالثة للكتابة، ثم نسخة "التبييض" التي أرسلها للكتابة بمكتب الكمبيوتر، فأيهم سأنشر مثلا؟!، وكنت أكتب بخط صغير جدا لسببين، فقد كان هناك وسواس دائم يشعرني بإمكانية ضياع المسودة في أي وقت، ولأي سبب، وكنت أخشى أن تقع في يد أحد ما، وكان هذا الخط الصغير جدا يُطمئنني أن أحدا لن يقدر على قراءتها، ولن يبذل كل هذا الجهد من أجل ينشر قصة ما باسمه فقط، أما السبب الثاني فلكي لا أشغل تفكيري بحجم العمل الإبداعي، فعدد صفحاته لم يكن يظهر إلا خلال مرحلة التبييض، وبذلك كنت أتحرر تماما أثناء عملية الكتابة.تجربتي بدأت بالكتابة على الورق، فلم يكن الكمبيوتر متوفرا في التسعينات، وعندما ظهر كان حدثا ضخما، وشكلتْ مراكز الكمبيوتر فتحا كبيرا للأدباء الذين عانوا الأمرين في مراكز الآلة الكاتبة، أو تجاهل المجلات لأعمالهم التي يرسلونها بخط اليد، وقد شهدتُ آخر مراحل هذه التجربة وإن لم أنغمس في ألمها المفرط.كانت الكتابة على الورق تستهلك الكثير من الوقت، لكنها كانت توفر قدرة أكبر على التشبع بالموضوع، والأخذ والرد مع القصة حتى تخرج في أفضل شكل يمكن أن يحقق الرضا، لذلك ظللتُ وفيا للورقة والقلم حتى بعدما امتلكتُ جهاز الكمبيوتر الخاص بي، واستغنيت عن كتابة المراكز الممتلئة بالأخطاء والتي تحتاج للكثير من الوقت للمراجعة، وظل الكمبيوتر ـ لأكثر من عشر سنوات بعدها ـ مجرد آلة كاتبة فقط تشكل المراجعة النهائية لكتابة النص، ووسيلة لاختصار الوقت.رغم أنني لا أكتب كل يوم، إلا أن التقدم في العمر يجعلني في سباق دائم مع الزمن، كما أن تجربة المرض الذي أصاب عينيّ لخمس سنوات متتالية، واضطرني لإجراء ثلاث عمليات جراحية بها، أخذتْ الكثير من قدرتها على الإبصار، هكذا شعرتُ بحاجة كبيرة لاختصار أكبر للوقت، والكتابة المباشرة على جهاز الكمبيوتر، كان الخوف الأكبر ألا أستطيع التفكير، أو التركيز، أمام الشاشة البيضاء المنيرة، أن يكبلني الجلوس في مكان محدد، أن يشتتني ذلك الصوت المزعج المتكرر لأزرار الكيبورد، وهل سأستطيع أن أتخلص من ضم أصابعي الثلاثة على القلم، لأفردهما عليه؟! كانت حركة الأصابع ثقيلة، والخوف الفطري من التكنولوجيا لا يزال شبحا يجوس في ظلام التخيل، لكن ضغط الوقت كان أثقل وأكبر، بعده لاح في الأفق تمرد المبدع، ورغبته الدائمة في المغامرة والتحدي، وبعد معاناة كبيرة اشتملتْ على الكثير من المحاولات نجح الأمر، والآن لا أستطيع الاستغناء عنه، وأستغرب كثيرا كيف كنت أمسك بالقلم من قبل؟! وبعد انتشار شبكة النت صار الكمبيوتر جهازا للكتابة والقراءة أيضا.واختتم مؤكدا: أنا شغوف جدا بالتجربة الورقية التي مررت بها، وكثيرا ما أضبط نفسي في حنينها الدائم الخفي إلى الوقة والقلم والكتاب، لكنني أعرف أنه حنين يشبه الحنين إلى الطفولة، تمتلئ به الروح دائما لكن من المستحيل الرجوع إليه، فأنا الآن سعيد جدا لوجود هذا الجهاز العبقري الذي اختصر كل شيء للمبدع في مكان واحد، كي يجلس بذهن صاف، ورضا مكتمل، قبل أن يقذف بنفسه في أتون الكتابة، وجحيمها الصامت، وأؤمن أنه سواء كانت الكتابة على الورق، أو على الكمبيوتر، فإن الجحيم واحد وخالد، فالأمر مرتبط بالتعود، بالطقوس، بالحالة التي يجد فيها المبدع نفسه مشبعا بالإبداع ويحتاج إلى التعبير عن ذلك، باللحظة التي امتلأتْ روحه فيها بالفكرة وأجبرته على الجلوس لكتابتها، فقط لأنها أصرتْ على الخروج، وأخيرا فإن الأمر مرتبط بقدرة المبدع البدنية، وحجم الخيانات التي يطنعه بها جسده في مرور الوقت.