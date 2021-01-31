هبوط اضطرارى لطائرة رئيس الإكوادور فور إقلاعها فى واشنطن بسبب عطل فنى
الأحد 31/يناير/2021 - 01:13 ص
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أعلنت الرئاسة الإكوادورية هبوط اضطراري لطائرة الرئيس لينين مورينو في واشنطن بعيد إقلاعها بسبب عطل فني.
وذكرت الرئاسة - في بيان - أن الطائرة الرئاسية تعرضت لخلل فني، لذلك اضطررنا إلى الهبوط اضطراريًا.
وتابعت: «الرئيس لينين مورينو وجميع الركاب في حالة صحية جيدة، وسيعودون إلى الإكوادور في الساعات القليلة المقبلة».
وكان مورينو في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وذكرت الرئاسة - في بيان - أن الطائرة الرئاسية تعرضت لخلل فني، لذلك اضطررنا إلى الهبوط اضطراريًا.
وتابعت: «الرئيس لينين مورينو وجميع الركاب في حالة صحية جيدة، وسيعودون إلى الإكوادور في الساعات القليلة المقبلة».
وكان مورينو في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.