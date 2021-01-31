ريال سوسيداد يتعادل مع فياريال ١-١ فى الدورى الإسبانى لكرة القدم

تعادل فريق ريال سوسيداد مع مضيفه فياريال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.تقدم فياريال بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر لاعبه داني باريخو، ثم تعادل ريال سوسيداد في الدقيقة 90 عن طريق ألكسندر إيساك.ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد فياريال إلى 35 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 32 نقطة في المركز السادس.