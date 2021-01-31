رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: 40 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الأحد 31/يناير/2021 - 01:43 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، فيما تم شفاء 54 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان - عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و133 حالة، بينها 1804 وفيات، و21 ألفا و300 شخص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

موضوعات متعلقة

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات الجديد 2021

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

«الجزيرة» تواصل التحريض ضد مصر ومعاداة شعبها على الرغم من «اتفاق العُلا»

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الزمالك يعير محمد أوناجم لنادى الوداد المغربى حتى نهاية الموسم

سيد عبدالحفيظ: حسين الشحات ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا

ريال سوسيداد يتعادل مع فياريال ١-١ فى الدورى الإسبانى لكرة القدم

الزمالك يعلن تعاقده مع التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

خالد جلال: المخرج فهمى الخولى صاحب فكرة نقل العروض خارج المسرح

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

إيناس عبد الدايم تطلق قوافل المسارح المتنقلة