السودان: 40 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، فيما تم شفاء 54 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان - عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و133 حالة، بينها 1804 وفيات، و21 ألفا و300 شخص تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.