الزمالك يعلن تعاقده مع التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب

أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، إجراءات التعاقد مع سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون، لينضم اللاعب بشكل رسمي لصفوف الزمالك.وتم التعاقد مع الجزيري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي المقاولون العرب، مع وجود بند بنية البيع النهائي بعد فترة الإعارة وذلك لمدة موسمين.شارك سيف الدين الجزيري مع المقاولون العرب في تسع مباريات هذا الموسم ببطولتي الدوري والكونفدرالية الإفريقية، وسجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.