نماذج هادفة.. مجموعة شباب يحققون التوعية بأفلام قصيرة

رسائل موجهة بأيادي أبنائها، مبدأ صار عليه مجموعة من الشباب من محافظة كفر الشيخ في تقديم فكرة خاصة بهم عن طريق تصوير وإنتاج أفلام روائية قصيرة لمحاربة العادات السيئة في المجتمع وحسهم على عدم فعلها.يقول مصطفى عنز، ذو الـ26 عامًا، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الفكرة جاءته عن طريق صديق له وتتمثل في عمل أفلام روائية قصيرة متنوعة تندرج تحت مسمى أفلام توعوية لمحاربة العادات السيئة في المجتمع.وأوضح أنه تعاون مع أصدقائه كلا من أسامة جعفر، 27 سنة، محاسب، وبلال ضبعون، 27 سنة ليسانس آداب، وكان أول فيلم لهم منذ عام 2018 يناقش مرض السرطان ويقدم دعما للمرضى.وتوالت أعمالهم وقدموا فيلمًا توعويًا عن المخدرات ومحاربة التعاطي، وفيلمًا لمحاربة تجارة الأعضاء البشرية، وفيلمًا آخر بعنوان "الصحاب في إجازة"، وفيلمًا عن كيفية استغلال شهر رمضان الاستغلال الأمثل في الطاعة وما إلى ذلك.ولاقوا مؤخرا الكثير من الشهرة والإقبال ما دفعهم للاستمرار بعد توقف لفترة وقدموا فيلمًا عن "حبة الغلة القاتلة" التي حصدت أرواح مئات الشباب خلال الفترة الماضية، تلك الحبة التي عند تناولها لا يمكن إنقاذ أى حالة من الموت نظرًا لشدة سميتها، وأيضًا لعدم وجود مركز للسموم بكفر الشيخ.كما قدموا فيديو توعية بفيروس كورونا وكيفية التعامل مع الجائحة، وقدموا فيديو جديد بعنوان "متقلقش"؛ لرصد استهتار المواطنين بارتداء الكمامة.ويأتي هدفهم في محاربة العادات السيئة بالمجتمع، وتغيير سلوك الأشخاص للأفضل وخاصة الأطفال والشباب.وقال "عنز" إنه تم تكريمهم من قبل محافظ كفر الشيخ، وأشاد بالأفلام القصيرة التى قاموا بتنفيذها، كما أنه يقدم الكثير الدعم لهم.ويحلم "عنز" هو ومجموعته بأن يكونوا أفضل صانعي محتوى هادف في مصر، كما أنهم يطالبون بدعم من أجهزة الدولة، خاصة أن محتويات أفلامهم القصيرة هادفة، ويتمنى أن يصلوا التليفزيون ويقدموا محتوى هادف للجمهور يحوز على إعجاب الجميع.