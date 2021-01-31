منصة «جى فورس ناو» لبث الألعاب تنطلق عبر متصفحات «كروم»

أطلقت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة معالجات الحاسبات الرسومية، خدمة بث الألعاب عبر الإنترنت "جي فورس ناو" لمتصفح الويب "كروم" وأجهزة حاسبات "إم1 ماك" في نسختها التجريبية.وتساهم تلك الخطوة في جلب الألعاب كثيفة الموارد لأجهزة الحاسبات المحمولة والأجهزة الأخرى التي ربما لم تكن قوية لتشغيلها بمفردها.وتمتلك منصة "جي فورس ناو" بالفعل تطبيقات مخصصة لأنظمة تشغيل "ويندوز 10" و"أندرويد"، لكنها وسعت من خياراتها لتشمل جمهورًا أوسع من خلال إطلاق تجريبي لأجهزة حاسبات "كروم بوك" المحمولة في أغسطس 2020، ثم أعقب ذلك إطلاق حل بديل عبر تطبيقات الويب لبث الألعاب من خلال متصفح الويب "سفاري" على الأجهزة المعتمدة على منصة "آي أوه إس"، ساعية بذلك إلى التغلب على منصة "جوجل - ستاديا" المنافسة.وكما هو الحال مع منصتي "جوجل - ستاديا" و"أمازون - لونا"، تعتبر منصة "جي فورس ناو" في الأصل جهاز حاسب شخصي موجود في منصة سحابية تسمح للمستخدمين بتأجير بث الألعاب الرقمية، والتي يمكن لعبها باستخدام فأرة ولوحة مفاتيح أو ذراع ألعاب وسماعات أذن لا سلكية.