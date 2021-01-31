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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تخطط لإطلاق ميزة «النشرات الإخبارية» للكتاب المستقلين

الأحد 31/يناير/2021 - 05:35 ص
فيسبوك
فيسبوك
أ ش أ
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تخطط شركة «فيسبوك» الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، لتقديم أدوات جديدة للنشرات الإخبارية المخصصة للصحفيين والكتاب المستقلين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النشرات الإخبارية سوف تتضمن ميزات لمساعدة الكتاب في بناء قوائم متابعيهم باستخدام الشبكة الاجتماعية، وتنظيم قوائم بريدهم الإلكتروني، وإدارة اشتراكاتهم المدفوعة.

وعلى الرغم من أن العمل في المشروع لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن المسئولين التنفيذيين في الشركة يأملون في إمكانية إطلاق الميزات في أقرب وقت هذا الصيف.

ويأتي ذلك مع ازدهار الاهتمام بالنشرات الإخبارية، حيث تتفاخر خدمة الرسائل الإخبارية من «صب ستاك» بأكثر من 250 ألف مشترك مدفوع عبر خدمتها اعتبارًا من سبتمبر من العام الماضي، وفي هذا الأسبوع فقط، استحوذت منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي على النشرة الإخبارية المنافسة «ريفو».

وتحاول «فيسبوك» تسليط الضوء بشكل أفضل على مصادر الأخبار على منصتها الاجتماعية؛ حيث تعرض علامة تبويب «الأخبار»، التي هي عبارة عن قسم من الخدمة، محتوى من مؤسسات إعلامية شريكة، ويتم الدفع لبعضها مقابل تضمين مقالاتهم في منصة «فيسبوك».

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