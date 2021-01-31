«واتس آب» تستخدم رسائل «الحالة» لطمأنة المستخدمين بشأن الخصوصية

بدأت شركة "واتس آب" الأمريكية، عملاق منصات الدردشة الفورية عبر الإنترنت، في نشر رسائل "الحالة" لمستخدمي منصتها الشهيرة حول التزامها بخصوصيتهم.ورصد العديد من مستخدمي تطبيق منصة الدردشة "واتس آب" رسائل "الحالة" الجديدة، التي تماثل ميزة "القصص" المقدمة على منصة "سناب شات"، في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.وقال متحدث باسم الشركة، المملوكة لعملاق منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من الآن فصاعدًا، سنقدم تحديثات للمستخدمين في علامة تبويب (الحالة) حتى يتلقوا آخر التحديثات من (واتس آب) مباشرة"، مشيرا إلى أن التحديث الأول الذي سوف يتلقاه المستخدمون عبر الميزة الجديدة سيكون التأكيد على أن منصة (واتس آب) لا يمكنها الاطلاع على رسائلهم الشخصية، كما لا يمكن لشركة (فيسبوك) الاطلاع على رسائلهم الشخصية، نظرًا لأنها تكون محمية من طرف لآخر.وتعد رسائل "الحالة" جزءًا من جهد أكبر من (واتس آب) لتبديد المفاهيم الخاطئة حول التحديث القادم لسياستها المتعلقة بالخصوصية عبر منصتها، ويهدف التحديث إلى شرح كيفية قيام الشركات التي تستخدم منصة (واتس آب) لخدمة العملاء بتخزين سجلات محادثاتهم على خوادم (فيسبوك).