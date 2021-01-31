النصر يحصد لقب السوبر السعودى بالفوز على الهلال 3-0

توج فريق النصر بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بعد فوزه، على غريمه الهلال بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.وسجل ثلاثية النصر، البرازيلي بيتروس ماتيوس في الدقيقة 62، والمغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 82، وسامي النجعي في الدقيقة 92.وبهذا الانتصار، حصد فريق النصر لقب السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه.