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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. مطربة الأوبرا رضوى سعيد تشارك فى حفل للتراث بمعهد الموسيقى

الأحد 31/يناير/2021 - 07:08 ص
رضوى سعيد
رضوى سعيد
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تعيش مطربة الأوبرا رضوى سعيد هذه الأيام حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك في حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، الذي يقام اليوم الأحد، بمعهد الموسيقى العربية.

وقالت المطربة رضوى سعيد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفرقة الموسيقية ستحيي الحفل تحت قيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، موضحة أن برنامج الحفل الذي يقام غدًا يتضمن فقرات غنائية متنوعة يقدمها عدد من مطربي ومطربات الفرقة، حيث تقدم الفرقة باقة من أروع أغاني فناني الزمن الجميل من أبرزهم الفنانة نجاة وتؤدي لها أغنية "متى ستعرف"، ألحان عبد الوهاب، بالإضافة إلى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وليلى مراد، ووردة، وعبد الوهاب، وغيرهم من المطربين.

من ناحية أخرى كشفت رضوى أنها تستعد الفترة المقبلة للمشاركة في حفل "كوكب الشرق" الذي سيقام على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 4 فبراير المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في الحفل المطربات حسناء كمال وهند النحاس وغادة أدم.

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