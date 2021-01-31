7 إصابات جديدة بكورونا فى مالى

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8 آلاف و63 حالة.وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة المالية - أنه بعد إجراء 902 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى رصد سبع إصابات فقط بالفيروس، فيما جرى تسجيل 16 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و899 حالة.ولم يتم رصد أي حالات وفاة جديدة جراء فيروس، ليستقر إجمالي حالات الوفاة بالبلاد عند 329 حالة.