32 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 16 ألفًا و608 حالات.وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه بعد إجراء 1009 فحوصات، تم تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 38 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 15 ألفًا و634 حالة.ولم يتم رصد أي وفيات جديدة؛ ليستقر عدد الوفيات عند 422 حالة.