الزمالك يتعاقد مع مروان حمدى مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي في التعاقد مع مروان حمدي مهاجم فريق مصر المقاصة، وذلك للانضمام لصفوف نادي الزمالك.ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك لمدة ٤ مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري،وتأتي الصفقة لدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة.وقدم اللاعب (24 سنة) مردودا طيبا مع ناديه حيث سجل ٤ أهداف هذا الموسم ينافس بها على لقب هداف الدوري كما سبق أن انضم لصفوف منتخب مصر وخاض معه مباراتين.