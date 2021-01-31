بالميراس بطلا لكأس ليبرتادوريس بالفوز على سانتوس بهدف نظيف

توج فريق بالميراس البرازيلي بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد فوزه، على مواطنه سانتوس بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.جاء هدف الفوز لبالميراس في وقت قاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق لاعبه برينو لوبيس، ليحصد بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه باللقب أول مرة عام 1999.وضمن بالميراس بذلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، كممثل لقارة أمريكا الجنوبية.